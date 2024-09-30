В России предлагают сбросить бомбу на центр Лондона: какая причина

Глава федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены могли бы вернуться на международную арену, если бы Москва сбросила на центр Лондона "серьезную бомбу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Елена Вяльбе. Фото из открытых источников

Бывшая российская лыжница Елена Вяльбе в интервью росСМИ отреагировала на запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, предложив сбросить бомбу на столицу Великобритании. По словам Вяльбе, россиян никогда не любили в международном спорте.

"Если бы мы бросили серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром длится столетиями. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят", — сказала Вяльбе.

Руководитель федерации лыжного спорта РФ считает, что российских спортсменов еще долгое время не будут возвращать на международные соревнования, даже после окончания войны в Украине.

"Если еще год назад я говорила, что нас вернут после окончания СВО, то теперь я понимаю, что даже после окончания спецоперации скоро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год", – добавила Вяльбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия через Кыргызстан планировала вернуть своих шахматистов для участия в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ. Лучший шахматист в истории отреагировал на эти попытки и призвал продолжить дисквалификацию для российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине ответили на новые ядерные угрозы Путина.



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