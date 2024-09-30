logo

BTC/USD

64047.07

ETH/USD

2644.00

LTC/USD

68.26

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России предлагают сбросить бомбу на центр Лондона: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В России предлагают сбросить бомбу на центр Лондона: какая причина

В России признали, что спортсмены РФ долго не будут возвращаться для участия в международных соревнованиях.

30 сентября 2024, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены могли бы вернуться на международную арену, если бы Москва сбросила на центр Лондона "серьезную бомбу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России предлагают сбросить бомбу на центр Лондона: какая причина

Елена Вяльбе. Фото из открытых источников

Бывшая российская лыжница Елена Вяльбе в интервью росСМИ отреагировала на запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, предложив сбросить бомбу на столицу Великобритании. По словам Вяльбе, россиян никогда не любили в международном спорте.

"Если бы мы бросили серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром длится столетиями. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят", — сказала Вяльбе.

Руководитель федерации лыжного спорта РФ считает, что российских спортсменов еще долгое время не будут возвращать на международные соревнования, даже после окончания войны в Украине.

"Если еще год назад я говорила, что нас вернут после окончания СВО, то теперь я понимаю, что даже после окончания спецоперации скоро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год", – добавила Вяльбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия через Кыргызстан планировала вернуть своих шахматистов для участия в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ. Лучший шахматист в истории отреагировал на эти попытки и призвал продолжить дисквалификацию для российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине ответили на новые ядерные угрозы Путина.

.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости