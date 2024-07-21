В России предлагают запретить интернет: как аргументируют такое решение

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что в России нужно навсегда запретить интернет. Пока только детям. По словам Уйбы, интернет развращает детей и делает их зависимыми от порносайтов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России призывают запретить Интернет для детей. Фото из открытых источников

Глава Республики Коми Владимир Уйба на заседании Семейного совета РФ заявил о необходимости запретить интернет в России для детей.

"Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия… дети идут с головой в интернет. Кто-то становится игроманами, зависимыми пользователями любых порно-сайтов", — сказал Уйба.

Российский чиновник считает, что в интернете дети переписываются с фейковыми взрослых мужчин, выдающих себя за девушек или парней. По его словам, это все для детей "заканчивается развращением".

Владимир Уйба вспомнил о своем "счастливом детстве в СССР" и в очередной раз призвал изменить доступ к интернету в России. Чиновник утверждает, что закрыл бы полностью интернет в России и оставил только "профессиональный и научный интернет". Уйба считает, что несмотря на отсутствие поддержки его идеи, он будет и дальше настаивать на запрете интернета.

"От этого общество только бы выиграло, но, к сожалению, пока политической воли нет. Но мы все равно эту историю будем пробивать", — сказал Уйба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британской разведке, заявившей, что Кремль затрудняет в интернете доступ к правдивой информации.

Также "Комментарии" писали, что в России приговорили девушку к 9 годам колоний из-за денежного перевода на ВСУ, которое она сделала через интернет.