В России предлагают запретить один из самых популярных праздников

Сенатор Наталья Косихина заявила о необходимости прекращения празднования Хэллоуина в России, который, по ее мнению, несет чужое культурное наследие. Вместо этого "западного праздника" российский сенатор предлагает сосредоточиться на "российских традициях и ценностях".

Празднование Хэллоуина. Фото: flickr

Сенатор Наталья Косихина заявила, что нужно остановить празднование Хэллоуина так, чтобы оно было "забыто нашим обществом и никогда не упоминалось". В частности, сенатор призвала снизить популяризацию Хэллоуина в медиа, рекламе и уменьшение его присутствия в торговых сетях. Также Косихина предлагает альтернативу празднованию "западного праздника" в школах и университетах, которая заключается в проведении занятий посвященным "российским традициям и ценностям".

Русская православная церковь поддержала идею замены Хэллоуина на религиозный праздник, предлагая отмечать День апостола Луки, приходящийся на то же время. Представитель Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий назвал важным контрастом празднование праздника в честь апостола, сохраняющего нравственные ценности, в отличие от "дьявольских символов" Хэллоуина.

Россия не в первый раз выступает против празднования Хэллоуина. Противники праздника объясняют свою позицию сохранением национальных ценностей и борьбой с культурной "интервенцией" Запада. В 2022 году активистка Анна Шафран подала жалобу на кафе с тематическими декорациями, заявляя о необходимости "защитить детей от сатанизма". А в 2023-м комитет образования Читы рекомендовал воздержаться от празднования Хэллоуина в школах, отметив, что праздник якобы не пользуется популярностью среди школьников.

Кроме того, в некоторых регионах России Хэллоуин уже был официально запрещен в учебных заведениях. Так, в Якутии Министерство образования призвало школы избегать подобных празднований, уделяя внимание воспитанию "патриотизма" и "духовно-нравственных ценностей".

Хэллоуин отмечают во всем мире 31 октября. Праздник имеет кельтские дохристианские корни и громче всего отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя в этих странах Хэллоуин не является государственным праздником, но по популярности уступает только Рождество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России предлагается запретить доступ к интернету для детей.

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