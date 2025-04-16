В России предположили, когда будет завершена «СВО»

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Ткачик Олеся
Депутат Госдумы страны-агрессора Юрий Швыткин заявил, что РФ якобы стремится как можно быстрее завершить войну в Украине. Впрочем, он все же отказался делать какие-либо прогнозы на этот счет.
Оккупанты
Депутат Госдумы подчеркнул, что якобы именно Россия прикладывает все усилия, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. По его словам, речь идет о так называемых "успехах" российской армии на фронте в Украине, а также о работе политико-дипломатических каналов.
В то же время российский политолог Александр Перенджиев подчеркнул, что "спецоперация" на территории Украины может частично завершиться к декабрю, однако надеяться на полное прекращение боевых действий не стоит.
По его словам, не стоит также надеется на полное завершение "СВО" в 2025 году. Также российский эксперт заявил, что боевые действия будут проходить и летом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин озвучил, на каких условиях Россия готова завершить войну и какие требования должна выполнить Украина. В первую очередь, Украина должна признать новые границы России.
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