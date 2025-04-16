Депутат Госдумы страны-агрессора Юрий Швыткин заявил, что РФ якобы стремится как можно быстрее завершить войну в Украине. Впрочем, он все же отказался делать какие-либо прогнозы на этот счет.

Оккупанты

Депутат Госдумы подчеркнул, что якобы именно Россия прикладывает все усилия, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. По его словам, речь идет о так называемых "успехах" российской армии на фронте в Украине, а также о работе политико-дипломатических каналов.

"Нужно с определенной долей осторожности говорить о сроках окончания "СВО". Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы данный конфликт был мирно урегулирован с соблюдением национальных интересов нашей страны", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

В то же время российский политолог Александр Перенджиев подчеркнул, что "спецоперация" на территории Украины может частично завершиться к декабрю, однако надеяться на полное прекращение боевых действий не стоит.

По его словам, не стоит также надеется на полное завершение "СВО" в 2025 году. Также российский эксперт заявил, что боевые действия будут проходить и летом.

"И если будет возможность ее частичного завершения, именно частичного, то это декабрь 2025-го. Но еще многое должно произойти, не только на линии боевого столкновения, но и в глобальном мире, включая ситуацию в мировой экономики, внутреннюю ситуацию в ЕС и США, включая социально-политическую", — заявил политолог террористической России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин озвучил, на каких условиях Россия готова завершить войну и какие требования должна выполнить Украина. В первую очередь, Украина должна признать новые границы России.



