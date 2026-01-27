logo

Россия В России представили символ 2026 года: лошадь из замороженного дерьма (ФОТО)
НОВОСТИ

В России представили символ 2026 года: лошадь из замороженного дерьма (ФОТО)

В Якутии народный скульптор РФ Иван Боппосов представил символ 2026 года.

27 января 2026, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot

В Якутии появился один из самых экзотических символов 2026 года. 27 января народный скульптор Иван Боппосов завершил работу над фигурой коня, созданной из замороженного коровьего навоза. Местные жители называют этот материал "балбах".

В России представили символ 2026 года: лошадь из замороженного дерьма (ФОТО)

Скульптура лошади из дерьма в России. Фото: sakhaday

Скульптура символа 2026 года украсила двор художника в деревне Уолба Таттинского улуса.

"Внутри изделия каркас из ящика, на который я наслоил балбах. Дольше всего я работал над мордой коня. Кажется, получилось неплохо", — рассказал российский скульптор фигур из навоза.

Использование балбаха имеет давнюю традицию в Якутии. В суровом климате замороженный навоз служит не только удобрением или топливом, но и материалом для народного искусства. Семья Боппосовых создает символы года из этого материала уже много лет.

В России представили символ 2026 года: лошадь из замороженного дерьма (ФОТО) - фото 2

Скульптура лошади из навоза в Якутии

Скульптура лошади из навоза в Якутии

Скульптура лошади из дерьма в России

Ранее этим занимался старший брат Ивана, Михаил, завершивший 12-летний цикл скульптур, но из-за болезни передал эстафету скульптур из навоза младшему брату. Его последней работой стала змея весом около 400 кг.

Сам Иван Боппосов уже не в первый раз привлекает внимание своими работами. В разные годы он создавал из навоза фигуры драконов, кроликов и других символов восточного календаря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве была выставлена скульптура Путина в виде пениса. В сеть попали фото художественного образа российского диктатора. Впоследствии эту скульптуру Путина также показывали в Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Дании хотят убрать статую русалки из-за слишком большой груди.



