У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО)

У російській Якутії з’явився один із найекзотичніших символів 2026 року. 27 січня народний скульптор Іван Боппосов завершив роботу над фігурою коня, створеною зі замороженого коров’ячого гною. Місцеві жителі називають цей матеріал "балбах".

Скульптура коня з лайна в Росії. Фото: sakhaday

Скульптура символу 2026 року прикрасила подвір’я митця у селі Уолба Таттінського улусу.

"Усередині виробу каркас із ящика, на який я нашарував балбах. Найдовше я працював над мордою коня. Здається, вийшло непогано", — розповів російський скульптор фігур з гною.

Використання балбаху має давню традицію в Якутії. У суворому кліматі заморожений гній слугує не лише добривом чи паливом, а й матеріалом для народного мистецтва. Родина Боппосових створює символи року з цього матеріалу вже багато років.

Скульптура коня з гною в Якутії

Скульптура коня з лайна в Росії

Раніше цим займався старший брат Івана, Михайло, який завершив 12-річний цикл скульптур, але через хворобу передав естафету скульптур з гною молодшому братові. Його останньою роботою стала змія вагою близько 400 кілограмів.

Сам Іван Боппосов уже не вперше привертає увагу своїми роботами. У різні роки він створював з гною фігури драконів, кроликів та інших символів східного календаря.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Литві виставили скульптуру Путіна у вигляді пеніс. В мережу потрапили фото мистецького образу російського диктатора. Згодом цю скульптуру Путіна також показували у Польщі.

Також "Коментарі" писали, що в Данії хочуть прибрати статую русалки через занадто великі груди.