logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО)

У Якутії народний скульптор РФ Іван Боппосов представив символ 2026 року.

27 січня 2026, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У російській Якутії з’явився один із найекзотичніших символів 2026 року. 27 січня народний скульптор Іван Боппосов завершив роботу над фігурою коня, створеною зі замороженого коров’ячого гною. Місцеві жителі називають цей матеріал "балбах".

У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО)

Скульптура коня з лайна в Росії. Фото: sakhaday

Скульптура символу 2026 року прикрасила подвір’я митця у селі Уолба Таттінського улусу. 

"Усередині виробу каркас із ящика, на який я нашарував балбах. Найдовше я працював над мордою коня. Здається, вийшло непогано", — розповів російський скульптор фігур з гною.

Використання балбаху має давню традицію в Якутії. У суворому кліматі заморожений гній слугує не лише добривом чи паливом, а й матеріалом для народного мистецтва. Родина Боппосових створює символи року з цього матеріалу вже багато років. 

У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО) - фото 2

Скульптура коня з гною в Якутії

У Росії представили символ 2026 року: коня зі замороженого лайна (ФОТО) - фото 2

Скульптура коня з лайна в Росії

Раніше цим займався старший брат Івана, Михайло, який завершив 12-річний цикл скульптур, але через хворобу передав естафету скульптур з гною молодшому братові. Його останньою роботою стала змія вагою близько 400 кілограмів.

Сам Іван Боппосов уже не вперше привертає увагу своїми роботами. У різні роки він створював з гною фігури драконів, кроликів та інших символів східного календаря. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Литві виставили скульптуру Путіна у вигляді пеніс. В мережу потрапили фото мистецького образу російського диктатора. Згодом цю скульптуру Путіна також показували у Польщі.

Також "Коментарі" писали, що в Данії хочуть прибрати статую русалки через занадто великі груди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини