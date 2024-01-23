В России при странных обстоятельствах скончался полковник МВД

В РФ имел место необычный инцидент — полковник полиции упал и затем скончался на рабочем месте во время "продувки" руководства МВД РФ. Ему стало плохо во время проведения селекторного совещания в Санкт-Петербурге.

В России скончался полковник МВД (коллаж из открытых источников)

Речь идет о руководителе Санкт-Петербургско-Витебского линейного отдела МВД по транспорту Вадиму Завьялову, сообщает Baza .

"Ему стало плохо на совещании – начальство решило, что полковник пьян. И вместо больницы его отправили на проверку", – утверждают в публикации.

Российские СМИ сообщают, что полковник неудачно упал у входа в магазин 10 января, травмировал голову ударившись о кафель. После проверки рентгеном, медики 26-й районной больницы Питера констатировали ему ушиб мозга с переломом костей свода черепа.

Правоохранитель отказался оформить больничный, потому что за несколько дней до него должны были приехать его руководители из МВД. Уже на селекторном совещании (22 января) Завьялов перестал узнавать коллег и начал заговариваться, но в Министерстве решили, что полковник просто выпил.

"Полковника задержали и увезли на продувку. Во время проверки Завьялову резко стало хуже, а после умер", — сообщает Baza.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер врач, обещавший долголетие Путину . Ведущий русский геронтолог, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон ушел из жизни, имея 77 лет. Именно этот российский академик в 2017 году наобещал хозяину Кремля Путину "минимум 20 лет" активной жизни.

Ученый, которого российские медиа назвали "личным геронтологом" президента Владимира Путина, еще с начала 1990-х занимался проблемами старения и продления активной жизни. Он зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов.

