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В России при загадочных обстоятельствах исчез олимпийский чемпион

В Подмосковье обнаружили лишь таз с вещами пропавшего Иваницкого, которого ищут с помощью авиации

сегодня, 13:42
Автор:

Елена Волкова
В России при загадочных обстоятельствах исчез олимпийский чемпион

В Российской Федерации при загадочных обстоятельствах пропал олимпийский чемпион 1964 года, самбист Александр Иваницкий. В полиции говорят, что он ушел за грибами в лес в Подмосковье и не вернулся. Полицейские обнаружили его одежду, а самого экс-спортсмена ищут с помощью вертолета.

Местные СМИ пишут о том, что 82-летний россиянин отправился по грибы еще 22 июля. В реке Вейна обнаружили таз со сложенными в него вещами Иваницкого, после чего водолазы обследовали весь водоем, однако безуспешно. Сейчас в поиске экс-спортсмена задействованы спасатели и волонтеры.

Отметим, что олимпийское золото Иваницкий получил в 1964-м по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. Также на его счету - победы в четырех мировых первенствах. Завершив спортивную карьеру, мужчина возглавлял спортивную редакцию телеканала “РТР”.

Напомним, 20 июля в России с радаров исчез самолет. Легкомоторный Ан-2, на борту которого находилось шесть человек, пропал на границе Бурятии с Иркутской областью. На борту пребывали два пилота и четыре пассажира - командиры других экипажей. Исчезли они спустя шесть часов полета. На поиск пропавших пилотов отправили вертолет и два самолета, один из которых вернулся без результата. 


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