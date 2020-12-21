В России при загадочных обстоятельствах погиб биолог, разрабатывающий вакцину от COVID-19

В Санкт-Петербурге возле одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело 45-летнего биолога Александра Каганского. Смерть мужчины наступила при загадочных обстоятельствах.

ФОТО: Ксения Рябова

Об обнаружении тела в полицию сообщила местная жительница. По её словам, полураздетый мужчина выпал из окна 14 этажа. Прибывшие на место правоохранители заметили, что на теле погибшего присутствуют ножевые ранения, что сразу поставило под сомнение версию о самоубийстве.

В ходе расследования выяснилось, что труп принадлежал известному биологу Александру Каганскому, который являлся директором Центра геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. При жизни Александр занимался исследованиями онкозаболеваний и поиском лекарства от рака. В последние месяцы он также занимался разработкой вакцины от COVID-19.



Было установлено, что в одной из квартир дома, под которой нашли тело биолога, проживает знакомый погибшего. В тот день Александр был у него дома и между мужчинами произошла ссора. Однако что случилось далее — пока остается неизвестным. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщается на сайте СК.

На странице Каганского в социальной сети знакомые выразили свои соболезнования по поводу его смерти. Никто не может поверить в случившееся. Всем он запомнился как гений и просто замечательный человек.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Киевской области грабители поиздевались над пенсионерами, заливая им водку в глаза и пытая раскаленным утюгом, а также о том, что в Николаеве мужчина открыл стрельбу по семье, которая запускала фейерверк.







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