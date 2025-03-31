В России придумали новое обвинение для Ельцина: при чем здесь российская теннисистка

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что ответственность за изменение гражданства теннисистки Дарьи Касаткиной лежит на бывшем президенте России Борисе Ельцине. Его слова цитируют русские паблики.

Борис Ельцин (фото из открытых источников)

"Решения и заявления Касаткиной говорят о ее воспитании. Для нее важнее кормушка, чем Родина. У этой девушки просто нет Родины. И благодарности нет Родине, воспитавшей ее. Ей заплатили деньги, вот и уехала. Касаткина – не первая спортсменка, сменившая российское гражданство. В основном так поступают фигуристы, которые тоже не имеют понятия "Родина". К моему огромному сожалению, Касаткина – не последняя спортсменка, которая так сделает из-за денег. Касаткиной 27 лет. Когда она родилась, у нас в стране вообще не был бордель с этим Ельциным, негодяем и его окружением. Вот и пожинаем плоды того, что вложили в умы детей наших", – заявил Кожевников.

Недавно стало известно, что Касаткина получила вид на постоянное проживание в Австралии и планирует поселиться в Мельбурне. На официальном сайте WTA она уже отмечена как представительница Австралии.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала более 13,1 млн. долларов призовых.

Стоит отметить, что Борис Ельцин ушел с поста президента России в 1999 году, когда Касаткиной было всего 2 года. Он умер в 2007 году, когда теннисистке исполнилось 9 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская тренерка закатила истерику по поводу инициативы Украины. Главная тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская очень свирепствует. Причина ясна, Украина призывает запретить въезжать всем российским спортсменам на территорию тех стран, где проходят международные соревнования.

Как утверждает Татьяна Покровская, в Украине спят и видят, чтобы гражданам РФ было каждый раз еще хуже.