В России придумали план смены власти: кто и когда возглавит государство вместо Путина

Российский бизнесмен Михаил Ковальчук, имеющий тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, вместе с братом Юрием активно продвигает идею транзита власти в стране. Об этом сообщает российское издание "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на несколько источников.

Владимир Путин

В частности, по информации российских журналистов, Ковальчук, якобы, лоббирует сценарий, по которому следующая президент России должна стать дочь Путина — Екатерина Тихонова.

Как отмечают собеседники издания, бизнесмен уже давно пытается убедить как самого Путина, так и Тихонову в том, что этот вариант является лучшим для сохранения системы.

При этом по информации источников, в разговорах фигурирует 2026 как ориентировочный момент, когда Путин может поднять вопрос передачи власти.

Ковальчук якобы настаивает, что именно Тихонова должна стать "преемницей", причем она будет выдвигаться как якобы независимый кандидат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин хочет передать власть в РФ одному из своих сыновей от Алины Кабаевой, об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, парня уже готовят к "трону". Как отметил Марк Фейгин слухи о том, что гимнастка Алина Кабаева родила Путину двух сыновей в Швейцарии, правдивы. По его словам, настоящие имена ребят – Иван и Владимир, им где-то по 9-10 лет.

При этом, как считает Фейгин, Путин намерен оставаться у власти до тех пор, пока его старшему сыну не исполнится 20-21 год.

Также "Комментарии" рассказывали , что в сети впервые появились фото сына Путина, которому он якобы готов передать власть.



