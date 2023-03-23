В России пригрозили войной странам, попытающимся арестовать Путина

Соратник президента России Дмитрий Медведев пригрозил войной странам, попытающимся арестовать российского диктатора Владимира Путина и издать его Международному уголовному суду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Российский диктатор подозревается в военных преступлениях, в частности, незаконном вывозе детей с территории Украины. На такое решение Международного суда в России отреагировал критически, заявив, что у МКС нет юрисдикции в РФ. Однако несколько стран, ратифицировавших договор, сообщили, что готовы арестовать Путина, если он окажется на их территории.

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На подобные заявления отреагировал экспрезидент РФ Дмитрий Медведев.

"Нынешний глава ядерного государства уехал на территорию, скажем, Германии, и был арестован. Что бы это было? Это было бы объявлением войны в Российской Федерации", – сказал соратник Путина.

Далее Медведев прямо угрожает нанести удар по другой стране из-за решения арестовать российского диктатора Владимира Путина.

"В таком случае все наши активы – все наши ракеты – улетят в Бундестаг, в офис канцлера", — говорит Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский суд по правам человека обнародовал дату первых слушаний по делу "Украина против России" в нарушении прав человека на территории Крыма с начала 2014 года.

Также "Комментарии" писали, что разведчик объяснил, насколько близко находится президент Российской Федерации Владимир Путин до признания своего поражения.