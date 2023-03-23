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В России пригрозили войной странам, попытающимся арестовать Путина

Дмитрий Медведев заявил, что Россия направит ракеты на страну, которая попытается арестовать Владимира Путина.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Соратник президента России Дмитрий Медведев пригрозил войной странам, попытающимся арестовать российского диктатора Владимира Путина и издать его Международному уголовному суду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В России пригрозили войной странам, попытающимся арестовать Путина

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Российский диктатор подозревается в военных преступлениях, в частности, незаконном вывозе детей с территории Украины. На такое решение Международного суда в России отреагировал критически, заявив, что у МКС нет юрисдикции в РФ. Однако несколько стран, ратифицировавших договор, сообщили, что готовы арестовать Путина, если он окажется на их территории.


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На подобные заявления отреагировал экспрезидент РФ Дмитрий Медведев.

"Нынешний глава ядерного государства уехал на территорию, скажем, Германии, и был арестован. Что бы это было? Это было бы объявлением войны в Российской Федерации", – сказал соратник Путина.

Далее Медведев прямо угрожает нанести удар по другой стране из-за решения арестовать российского диктатора Владимира Путина.

"В таком случае все наши активы – все наши ракеты – улетят в Бундестаг, в офис канцлера", — говорит Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский суд по правам человека обнародовал дату первых слушаний по делу "Украина против России" в нарушении прав человека на территории Крыма с начала 2014 года.

Также "Комментарии" писали, что разведчик объяснил, насколько близко находится президент Российской Федерации Владимир Путин до признания своего поражения.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-medvedev-says-west-wont-leave-russia-china-alone-tass-2023-03-23/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:32

Так, а навіщо їхати в країну, де буде небезпека арешту? Влаштувати православну провокацію? В Медведєва розуму, як у Данілова.


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