В России признали угрозу для гражданской авиации после слов Зеленского: к чему готовятся

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В России публично отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном закрытии воздушного пространства РФ для гражданской авиации с помощью беспилотников. Глава российского Минтранса Андрей Никитин заявил, что авиационные службы уже учитывают подобные угрозы и готовятся к возможным последствиям.
Андрей Никитин. Фото: из открытых источников
По словам министра, российские ведомства совместно с военными и силовыми структурами постоянно совершенствуют меры безопасности аэропортов и полетов. Никитин заверил, что власти рассчитывают не допустить серьезных сбоев в работе гражданской авиации.
При этом глава Минтранса фактически признал, что в случае угрозы полеты могут приостанавливаться. Он отметил, что так называемый план "Ковер", предусматривающий временные ограничения воздушного движения, "конечно, будут" применять, если это потребуется для безопасности пассажиров.
Особое внимание министр уделил взаимодействию с российским Минобороны и Росгвардией. По его словам, "Росавиация" находится в постоянном оперативном контакте со специальными службами и военными, а информация об угрозах передается максимально быстро.
Никитин также заявил, что связь с военными фактически поддерживается непрерывно. При этом, по его словам, на данный момент необходимости в дополнительных совещаниях на уровне руководства якобы нет — достаточно оперативной координации между ведомствами.
Таким образом, Москва пытается показать готовность сохранить стабильность авиасообщения, однако одновременно признает, что атаки беспилотников могут приводить к ограничениям. Чем интенсивнее воздушные угрозы, тем чаще российским аэропортам придется выбирать между безопасностью пассажиров и нормальной работой гражданской авиации.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский пообещал не наносить удары по Москве: назвал условия.