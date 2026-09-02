В России признали угрозу для гражданской авиации после слов Зеленского: к чему готовятся

В России публично отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном закрытии воздушного пространства РФ для гражданской авиации с помощью беспилотников. Глава российского Минтранса Андрей Никитин заявил, что авиационные службы уже учитывают подобные угрозы и готовятся к возможным последствиям.

Андрей Никитин. Фото: из открытых источников

По словам министра, российские ведомства совместно с военными и силовыми структурами постоянно совершенствуют меры безопасности аэропортов и полетов. Никитин заверил, что власти рассчитывают не допустить серьезных сбоев в работе гражданской авиации.

При этом глава Минтранса фактически признал, что в случае угрозы полеты могут приостанавливаться. Он отметил, что так называемый план "Ковер", предусматривающий временные ограничения воздушного движения, "конечно, будут" применять, если это потребуется для безопасности пассажиров.

"Безопасность пассажиров – это главное", — заявил Никитин, добавив, что Россия якобы способна справиться с подобными вызовами в ближайшие годы.

Особое внимание министр уделил взаимодействию с российским Минобороны и Росгвардией. По его словам, "Росавиация" находится в постоянном оперативном контакте со специальными службами и военными, а информация об угрозах передается максимально быстро.

Никитин также заявил, что связь с военными фактически поддерживается непрерывно. При этом, по его словам, на данный момент необходимости в дополнительных совещаниях на уровне руководства якобы нет — достаточно оперативной координации между ведомствами.

Таким образом, Москва пытается показать готовность сохранить стабильность авиасообщения, однако одновременно признает, что атаки беспилотников могут приводить к ограничениям. Чем интенсивнее воздушные угрозы, тем чаще российским аэропортам придется выбирать между безопасностью пассажиров и нормальной работой гражданской авиации.

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