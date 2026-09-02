У Росії визнали загрозу для цивільної авіації після слів Зеленського: до чого готуються

У Росії публічно відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про можливе закриття повітряного простору РФ для цивільної авіації за допомогою безпілотників. Глава російського Мінтрансу Андрій Нікітін заявив, що авіаційні служби вже враховують подібні погрози та готуються до можливих наслідків.

Андрій Нікітін. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, російські відомства спільно з військовими та силовими структурами постійно вдосконалюють заходи безпеки аеропортів та польотів. Нікітін запевнив, що влада розраховує не допустити серйозних збоїв у роботі цивільної авіації.

При цьому глава Мінтрансу фактично визнав, що у разі загрози польоти можуть зупинятися. Він зазначив, що так званий план "Килим", який передбачає тимчасові обмеження повітряного руху, "звичайно, будуть" застосовувати, якщо це буде потрібне для безпеки пасажирів.

"Безпека пасажирів — це головне", — заявив Нікітін, додавши, що Росія нібито здатна впоратися з подібними викликами в найближчі роки.

Особливу увагу міністр приділив взаємодії з російським Міноборони та Росгвардією. За його словами, "Росавіація" перебуває у постійному оперативному контакті зі спеціальними службами та військовими, а інформація про загрози передається максимально швидко.

Нікітін також заявив, що зв'язок із військовими фактично підтримується безперервно. При цьому, за його словами, наразі потреби у додаткових нарадах на рівні керівництва нібито немає достатньо оперативної координації між відомствами.

Таким чином Москва намагається показати готовність зберегти стабільність авіасполучення, однак одночасно визнає, що атаки безпілотників можуть призводити до обмежень. Чим інтенсивніші повітряні загрози, тим частіше російським аеропортам доведеться обирати між безпекою пасажирів та нормальною роботою цивільної авіації.

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