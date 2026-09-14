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В России призвали готовиться к Третьей мировой войне и создавать новый альянс

«Враг увидит, насколько мы сильны»: Александр Дугин выступил с очередными воинственными призывами

14 сентября 2026, 11:14
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Недилько Ксения

Один из главных идеологов российского империализма Александр Дугин выступил с очередным милитаристским заявлением, призвав к формированию глобального оборонного и финансового объединения для противостояния с Западом. По его убеждению, сторонникам так называемого многополярного мира необходимо безотлагательно начать подготовку к полномасштабному мировому конфликту. Дугин самоуверенно отметил, что при нынешнем раскладе сил на международной арене коалиция союзников Кремля гарантированно выйдет победителем этой войны.

В России призвали готовиться к Третьей мировой войне и создавать новый альянс

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В то же время, ультранационалистический философ выразил мнение, что активные мобилизационные действия и демонстрация агрессивных намерений якобы могут остановить начало прямого столкновения.

"И если начать такую подготовку к Третьей мировой войне сейчас, — убежден Дугин, — смело и решительно, она может и не состояться".

Российский пропагандист считает, что оппоненты Москвы испугаются консолидированной позиции вновь блока и откажутся от дальнейшей конфронтации.

"Враг увидит, — резюмировал кремлевский идеолог, — насколько мы сильны и решительны, и отступит".

Для достижения этой цели Дугин считает ключевым шагом немедленное создание как военного, так и альтернативного валютного союза, который должен взорвать существующую мировую финансовую и архитектуру безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что один из главных идеологов кремлевского режима Александр Дугин обнародовал дезинформацию о том, что государственные структуры Украины якобы экстренно покидают город Киев. По его утверждению, эти данные Россия получает от вымышленных коллаборантов.



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