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В России призвали США "держаться подальше от Крыма, для их же блага"

В РФ считают, что Штаты устраивают провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море

сегодня, 11:03
Автор:

Елизавета Черных

В Российской Федерации считают провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины, утверждая, что присутствует "высокий риск инцидентов". Такую позицию озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

В России призвали США "держаться подальше от Крыма, для их же блага"

Сергей Рябков - фото: РИА Новости

Чиновник считает, что Соединенные Штаты устраивают провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

"Это сугубо провокационные мероприятия, которые они (США — ред.) осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", — говорит Рябков. 

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что Америке не стоит приближать к Крыму и черноморскому побережью Российской Федерации.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", — отметил Рябков.

Ранее портал "Комментарии" писал, так называемая "ДНР" (на самом деле – временно оккупированная часть Донецкой области) подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Эти документы оказались в распоряжении украинских спецслужб. Эксперты считают, что такие сценарии просочились в прессу, значит, они существуют. И написаны не на оккупированной Россией территории Донетчины или Луганщниы, а в Кремле.Там, где писались варианты, когда РФ аннексировала Абхазию, Крым и так далее... У нас не внутренний конфликт, не гражданская война, как пытается это преподнести РФ, не оставляя попыток субъективизировать так называемые "ДНР" и "ЛНР" через подобного рода письма, через попытку устроить прямые переговоры между этими кремлевскими марионетками и официальным Киевом. У нас — война с РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса. А письма такие – не что иное, как повышение ставок РФ в эскалации конфликта на всех фронтах гибридной войны.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-obratilas-ssha-derzhites-podalshe-1618299242.html
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