В России призвали восстановить "историческую справедливость": назвали страны, которые должны стать частью РФ

На российском государственном телевидении собрались пропагандисты на шоу Владимира Соловьева и обсудили "историческую справедливость" для России и страны, которые ей нужно захватить. По их словам, это Финляндия, Польша, страны Балтии, а в отношении Сербии, российские пропагандисты считают, что граждане этого государства сами захотят войти в состав в РФ.



Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Российский государственный телеканал "Россия 1" выпустил очередной выпуск шоу с пропагандистом Владимиром Соловьевым и его коллегами, распространявшими нарративы Кремля.

"Согласен с тем, кто говорит, что Россия занимает несправедливо (территории). Она гораздо больше должна возвращать исторические земли. Восстанавливать историческую справедливость. Однозначно", — сказал один из гостей передачи.

На это отреагировал Соловьев, указавший, что территории Финляндии и стран Балтии принадлежат России. На замечание гостя, указавшего, что Польшу оставят, которой отдадут Львов, Соловьев ответил, что Польша должна быть частью России. Также пропагандисты считают, что в список территорий, которые должны войти в состав России нужно добавить Аляску.

"А сербы к нам сами придут", – добавил Владимир Соловьев.

Отрывок из пропагандистского шоу, где россияне обсуждают страны, которые они хотят захватить, опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали большой украинский город, который хотят стереть с лица земли.



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