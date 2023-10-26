В России призывают окупантов "сносить" украинский город вместе с гражданскими

По информации российских пропагандистов, они знают, что в Авдеевке находятся сотни мирных жителей, но они говорят, что нужно "сносить" город, не жалеть их.

В России призвали уничтожать жителей Авдеевки (фото из открытых источников)

Свои агрессивные мысли жалкие "эксперты" выразили, участвуя в одном из пропагандистских шоу. Как они говорят, лучше уничтожить сотню мирных горожан, чем ВСУ уничтожат тысячи захватчиков.

По словам российских пропагандистов, жители Авдеевки виноваты, что до сих пор не уехали из города. Кроме того, российские эксперты сравнивают жителей Донбасса с проживавшими в Берлине немцами, которых в 1945 году тоже никто не жалел.

"Люди, которые штурмуют позиции, у них есть родители, дети, семьи. Объясните мне, почему 100 человек, которых мы "денацифицируем", стоят 1000 жизней наших военнослужащих? А почему они (мирное население Авдеевки – ред) не ушли оттуда" ?", — заявляет возмущенный россиянин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России заявили о новых территориальных претензиях . Российский "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша должны быть возвращены в состав РФ "силой российского оружия", поскольку их население — потомки подданных Российской империи.

В интервью российской журналистке он напомнил, что до 1917 г. упомянутые территории входили в состав Российской империи, поэтому должны быть, по его мнению, возвращены России. Путь для этого Балыцкий, представлявший в парламенте Украины своей измене Партию регионов и Оппозиционный блок, видит только вооруженный. Дипломатия возможна, отметил предатель, но все же приоритет в расширении своего господства Россия будет отдавать силы российского оружия.



