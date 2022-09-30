В России проблемы с мобилизацией Путин издал новые указы

Уже больше недели продолжается мобилизация в Российской Федерации. С начала объявления указа Путина его критически восприняла российская общественность, поэтому президент России решил дать новые указания по мобилизации. Об этом он сообщил на встрече с членами Совбеза.

В России проблемы с мобилизацией Путин издал новые указания. Фото с открытых источников

21 сентября, в День мира, российский лидер Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Такие действия президента вызвали негодование у россиян. Часть из них выходила на протесты, где их задерживали и вручали повестки, в то время как другие убегали за границу, создавая невероятно длинные пробки на пунктах пропуска.

Кроме того, появилось видео, где российский мобилизованный сообщает, что его отправят в Украину без подготовки. Муж говорит, что он даже не стрелял. Также первые мобилизованные в России уже попали в украинский плен.

Все эти факторы указывают на нарушение мобилизации для граждан РФ и создают негативное восприятие Путина. Потому российский президент решил издать новые указания о мобилизации.

По его словам мобилизации подлежат граждане запаса и прежде всего проходившие службу в армии РФ и имеющие опыт и военную специальность. Путин отметил, что все новые мобилизованные должны пройти военную подготовку и соблюдение таких правил должно выполняться неукоснительно.

Кроме того, президент Российской Федерации подчеркнул, что мобилизация должна проходить по всем правилам, поэтому следует тщательно проверять возможные новобранцы, которые могут быть привлечены на войну в Украину, то есть, чтобы это не были родители многодетных семей, люди с проблемами со здоровьем и прочее.

В конце Владимир Путин заявил, что действия России в Украине изменяют мировой порядок более справедливым, а мобилизованные военные защищают безопасность РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, которых мобилизовала РФ хотят сдаться в плен, поэтому звонят по телефону и спрашивают об условиях сохранения своей жизни.

Также "Комментарии" писали о первых профессиональных спортсменах, мобилизованных в РФ.

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