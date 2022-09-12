Министр финансов РФ Антон Силуанов говорит, что создание бюджета России на несколько последующих лет это самая сложная задача его карьеры. Как подчеркнул министр, санкции Запада оказывают огромное влияние на российскую экономику, и кратко охарактеризовал свою главную задачу: "мы ищем деньги".

В России проблемы с планированием бюджета на следующие годы. Фото из открытых источников

О состоянии российских финансов Силуан сообщил на одном из российских каналов. По его словам, бюджет на 2023-2025 годы ставит перед министерством сложные задачи.

Я думаю, что бюджет на следующие три года будет самым сложным бюджетом в моей профессиональной карьере, – решительно сказал глава бухгалтерии Путина.

Среди самых больших проблем в подготовке бюджета он назвал санкции Запада, меньшие доходы и большие финансовые потребности других министерств, в том числе и военные расходы, выросшие из-за войны в Украине. В своем выступлении Силуанов обратил внимание на разрыв, образовавшийся в результате политики Запада. А именно санкции препятствуют производству критических технологий в России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в одной из своих последних речей заявил , что санкции, введенные против России, не работают, и что они наносят ущерб европейской экономике и должны быть отменены.

Следовательно, по заявлениям российского политического деятеля можно заключить, что санкции против России дают эффект.

Ранее портал "Комментарии" писал об опубликованном секретном экономическом отчете для Путина, в котором приведены возможные варианты выхода из кризиса. Даже по оптимистичным расчетам в ближайшие несколько лет Россия не сможет вернуться в состояние, которое было до начала ее вторжения на украинские земли.

Также, "Комментарии" сообщали о реакции российских политиков на закрытие границ несколькими странами Европы. Тогда чиновники из РФ заявили, что это геноцид.

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