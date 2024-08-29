В России продолжается "охота": задержан еще один генерал РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 500 млн российских рублей. По информации российских СМИ, российский генерал был задержан.



Российский генерал Павел Попов. Фото из открытых источников

Павел Попов был заместителем министра обороны РФ с ноября 2013 года по июнь 2024 года. До этого российский генерал почти 20 лет служил в МЧС, где был заместителем Сергея Шойгу, с которым и попал в Минобороны РФ.

Следственный комитет РФ считает, что Попов с 2021 по 2024 год в российском министерстве обороны "отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогатился на средства этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым". Оба были задержаны в начале августа.

По данным следствия, Попов проводил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, а также поставлял туда разные материалы, не оплачивая их. После постройки дома российский генерал продолжил обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка около 3 гектаров на средства парка "Патриот".

Также следствие установило, что кроме участка в Красногорском районе в собственности генерала и его родственников находятся "многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края". Их общая стоимость превышает 500 миллионов рублей.

Павел Попов – третий бывший замминистра обороны Сергея Шойгу, который был задержан за последние месяцы. Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о взятках на 1,2 млрд руб. Генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован в июле по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские генералы дали обещание Путину захватить Покровск до 1 октября.

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