По словам трехкратной олимпийской чемпионки, главы Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елены Вяльбе, ее коллега, 41-летняя двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева — "глупая девочка". Недавно знаменитая российская спортсменка фактически отреклась от своего звания майора армии РФ, чтобы иметь возможность работать в Международном олимпийском комитете (МОК).

Елена Исинбаева была любимой спортсменкой Кремля (фото из открытых источников)

Обнародованное заявление Елены Вяльбе доступно на прокремлевском сайте Р-Спорт . Спортсменка еще утверждает, что Елена Исинбаева почти не появлялась на заседании Олимпийского комитета России (ОКР), хотя избрана членом Исполкома организации.

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"Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома (ОКР), я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то все равно.

Что касается ее высказываний, то ничего особо о них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка”, – подытожила Вяльбе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России придумали, как наказать олимпийскую чемпионку за отречение военного звания. Известно российскую олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая отказалась от звания майора российской армии и не поддержала войну в Украине, придумали, как наказать . Известную в мире спортсменку исключат из центрального штаба "Общероссийского народного фронта".

Но вряд ли Исинбаева сильно расстроится из-за этого наказания. Ведь ЗНФ — это общественное движение, созданное по инициативе российского президента Путина. Поэтому для спортсменки, которая последней информацией живет в Испании, эта должность не имеет значения.

