В России прогремел взрыв на пороховом заводе и не только: подробности

Сильный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram Mash. Местные жители сообщили о звуке взрыва перед тем, как вспыхнул огонь.

Пороховой завод

По данным российских СМИ, огонь очень быстро распространялся по территории, спустя некоторое время охватив почти 300 квадратных метров. Спасателям понадобилось полтора часа, что погасить пожар.

Интересно, что по сообщениям тех же телеграмм-каналов в ночь с 10 на 11 ноября также раздались взрывы в российской Коломне Московской области. Их слышали недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), где производят "Кинжалы" и "Искандеры". Россияне, прогнозируемо отрапортовали, что силы ПВО сработали отлично и все беспилотники неизвестного происхождения были уничтожены.

Также поступали сообщения о работе ПВО в Строгино и Красногорске на северо-западе Москвы.

Стоит отметить, последний год россиян все чаще беспокоят взрывы, возникают пожары, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В разы увеличилось количество пожаров и чрезвычайных ситуаций в портах, военных объектах, заводах, на предприятиях, которые могут быть связаны с Минобороны РФ. В Украине официально не берут ответственности за происходящее, но намекают, что, чем дольше путинский режим будет продолжать войну против Украины, тем ощутимее эта война будет для самих россиян.

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