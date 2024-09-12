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В России проходит встреча представителей БРИКС, которая будет вызовом для Украины: на что следует обратить внимание

На саммите БРИКС в России обсуждается китайско-бразильский "мирный план" окончания войны в Украине.

сегодня, 11:11
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Slava Kot

11 сентября в Санкт-Петербурге началась двухдневная встреча представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами национальной безопасности. Глава Центра противодействия дезинформации, лейтенант Алексей Коваленко указал на важные моменты, на которые следует обратить внимание.

В России проходит встреча представителей БРИКС, которая будет вызовом для Украины: на что следует обратить внимание

В России проходит встреча представителей стран БРИКС. Фото из открытых источников

Алексей Коваленко считает, что встреча представителей БРИКС в России – это очередной вызов для Украины, ведь основными темами обсуждения были перспективы "мирного урегулирования" российской агрессии против Украины, подготовка к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, а также двустороннее взаимодействие участников в вопросах безопасности и экономики.

"Особое внимание привлекли заявления представителей РФ, КНР и Ирана, которые поддержали китайско-бразильскую инициативу по урегулированию войны в Украине. Российская и китайская стороны активно продвигали нарративы для стран Глобального Юга о преимуществах сотрудничества в рамках БРИКС, тогда как Иран выступил с предложением создать новую структуру безопасности для противодействия общим угрозам", — сообщает Коваленко.

По его словам, встреча в Санкт-Петербурге имеет два ключевых аспекта: активное продвижение китайско-бразильского плана урегулирования войны в Украине и подготовка к расширению БРИКС.

Кроме того, на съезде также присутствовали представители Беларуси, Сербии, Турции и Кубы, не являющиеся членами БРИКС, однако некоторые из них заявляли о возможности присоединиться к группе стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на решение Турции присоединиться к БРИКС.

Также "Комментарии" писали о том, во что может превратиться БРИКС и чем это чревато для Запада.



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