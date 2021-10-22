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В России произошел пожар на пороховом заводе: есть погибшие (ВИДЕО)

Судьба девяти человек остается неизвестной

сегодня, 11:24
Автор:

Денис Подставной
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В России произошел пожар на пороховом заводе. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В России произошел пожар на пороховом заводе: есть погибшие (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на территории завода в Рязанской области. Согласно данным СМИ, в одном из цехов ПГУП Эластик в результате нарушения технологического процесса произошло возгорание. 

Издание передает, что предварительно из-за пожара погибли семь человек и еще десять получили ранения различной степени тяжести. Девять человек считаются пропавшими без вести. Их судьба на данный момент остается неизвестной. 

Сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать пожар на площади 160 квадратных метров. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что над Соединёнными Штатами Америки пролетел огненный шар. Небесное тело могли видеть жители сразу нескольких американских городов. Он вошел в атмосферу нашей планеты 20 октября. Астрофизик из Гарварда считает, что объект являлся падающим российским военным спутником. В "Роскомосе" не комментируют произошедшее. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что токсичный газ из-за извержения вулкана на Канарских островах уже достиг территории Украины. Специалисты фиксируют содержание в воздушных массах повышенную концентрацию диоксида серы (вещества, что выделяется во время извержений). Ученые рассказали, что в случае выпадения осадков может образоваться слабокислотный дождь. И заверили, что он не представляет существенной опасности для здоровья человека. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4408916-v-rf-pry-pozhare-na-porokhovom-zavode-mnoho-pohybshykh
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