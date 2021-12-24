В России произошел пожар в реанимации больницы: есть погибшие

В России произошла трагедия в больнице, где находятся тяжелобольные. Утром 24 декабря в одной из палат произошло возгорание. Персонал вызвал пожарных и начал эвакуацию пациентов. Об этом сообщает sputniknews.

В пожаре погибли двое пациентов, фото из открытых источников

Известно, что в реанимации больницы в городе Астрахань разгорелся огонь. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения около 10 часов утра. Как сообщается, возгорание произошло в одном из отделений областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги. Там лечатся больные COVID-19.

На место выехали работники регионального управления Службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные эвакуировали 16 человек из помещения, где расположено отделение реанимации, и начали тушить огонь. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали за полчаса. На месте работали 13 пожарных.



Предварительно, в результате пожара погибли два пациента, также говорят, что есть пострадавшие. Среди погибших — женщины 42 и 70 лет. Причина возгорания и обстоятельства происшествия выясняются, пока неизвестно почему произошел пожар. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал портал "Комментарии", в России полиция может свободно заходить в жилье и открывать автомобили без собственника. Такие полномочия закреплены в новом законе, подписанном президентом Путиным.

Также мы писали, что произошел пожар в российской колонии. В результате возгорания в подсобном помещении с матрасами погиб один заключенный. Еще несколько человек были госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами в местную больницу в Новгородской области.

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