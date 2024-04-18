Президент РФ Владимир Путин часто говорил о философе Иване Ильине, поддерживавшем Гитлера и Муссолини, близком ему по духу . Однако на фоне создания в его честь школы в РФ возник скандал.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Кремль не станет частью дискуссии о создании в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина, возглавляемой Александром Дугиным. Об этом подчеркнул спикер президента РФ Дмитрий Песков во время проекта "Осторожно Media" Ксении Собчак.

"Мы не хотели бы быть частью этой дискуссии. Президент действительно неоднократно цитировал Ильина. Да и, в любом случае, образы Дугина считаем недопустимыми", — сказал Песков.

Суть конфликта состоит в том, что в РГГУ в июле 2023 года появилась высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Однако в апреле 2024 г. студенты университета стали авторами петиции, где требуют переименовать учебно-научный центр. Уже более 17 тысяч человек подписали петицию. .

Как говорит ректор РГГУ Александр Безбородов, студенты, предъявляющие требование переименовать учебный центр, выступили "в пользу украинских спецслужб"

Но, как говорит депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков, министерство образования и прокуратура должны проверить законность создания в РГГУ школы имени Ивана Ильина. Ведь взгляды Ивана Ильина подпадают под статью Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", потому что этот философ называл себя фашистом, приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти в Германии и одобрил политику Бенито Муссолини в Италии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считает Путина нелегитимным президентом России.