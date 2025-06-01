В России произошел второй обвал моста при движении поезда: что известно

В ночь на 1 июня в Курской области России произошел инцидент, когда во время движения грузового поезда обрушился железнодорожный мост. В результате аварии часть поезда упала на автомобильную дорогу, а тепловоз загорелся.

Обрушение моста в Курской области. Фото из открытых источников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что инцидент с обвалом моста произошел на трассе Тросна – Калиновка в Железногорском районе. Во время прохождения грузового поезда железнодорожный мост внезапно рухнул.

"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошел обвал моста. Часть поезда упала на находившуюся под мостом автомобильную дорогу. Произошло возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали", — написал Хинштейн.

Один из машинистов получил травмы ног, всю бригаду доставили в больницу. По предварительным данным, человеческих жертв во время аварии поезда в Курской области нет. Из-за инцидента движение автомобильного транспорта под мостом временно приостановлено, организован объезд. Причины обрушения моста пока официально не названы.

Это уже второй случай разрушения моста в России за одну ночь. В соседней Брянской области в ночь на 1 июня автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. В той аварии погибли по меньшей мере семь человек. Также известно, что пострадали 69 россиян, в том числе 44 из которых были госпитализированы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабной аварии на российские железные дороги, где сошло с рельсов более 10 грузовых вагонов. Также известно о повреждении железнодорожного покрытия.



