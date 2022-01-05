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В России произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после взрыва

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В Амурской области на газоперерабатывающем заводе 5 января утром прогремел взрыв и разгорелся пожар. Об этом сообщает РБК-Россия.

В России произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взрыв на заводе случился утром, фото из открытых источников

Известно, что инцидент произошел около 7 часов утра (1:00 по московскому времени). На заводе вспыхнула одна из установок 1-40 Р1, когда там проводили пусконаладочные работы. Сразу после возгорания сработала штатная система пожаротушения. На месте происшествия началось факельное горение. К заводу прибыли пожарные для ликвидации пламени.

Сообщается, что потерпевших от пожара среди работников завода нет. Местные жители, которые могли наблюдать пожар из окон, говорят, что ударная волна значительной силы прокатилась по близлежащим населенным пунктам. По словам очевидцев, в домах вылетели стекла и вибрация была такой, как во время землетрясения.

В пресс-службе завода говорят, что опасности для людей нет, пожар ликвидирован. В настоящее время устанавливаются суммы ущерба. На место происшествия выехали представители Свободненской городской прокуратуры. Прокуроры проведут проверку соблюдения правил пожарной безопасности и выяснят обстоятельства происшествия.

Известно, что Амурский ГПЗ – это новый завод, который будет перерабатывать природный газ, он только начал работать. Топливо будут поставлять из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Пуск газа по первой ветви газопровода "Сила Сибири" к заводу уже был запущен в июне 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в одном из видов вооружения Запад уступает России и Китаю. Представители Пентагона спрогнозировали, как бы проходила война между странами Европы и Россией, США и Россией, Китаем и Тайванем. Специалисты говорят, что сейчас большую роль играют современные технологии и кибератаки.



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61d4ee2b9a79470e6f0e8d10
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