В России пропавшую третьеклассницу нашли мертвой: полиция расследует убийство девочки

В одном из городов России, в Вологде, 18 октября нашли мертвой 9-летнюю девочку, которую искали полиция и волонтеры двое суток. Также сообщается, что 9-летняя София проживала в съемной квартире с мамой. Об этом сообщает ТСН.



В квартире женщины нашли тело девочки, фото Telegram канала 112

В убийстве ребенка подозревают 40-летнюю женщину, ее допрашивают следователи. По предварительным данным, ребенка зарезали холодным оружием. Тело ребенка нашли в квартире женщины. Двери были закрыты, их помогли открыть полиции работники Министерства по чрезвычайным ситуациям.



Известно, что вроде женщина встретила двух школьниц на улице — 9-летнюю Софию и ее подругу. Женщина предложила девочкам купить сладостей в магазине и показать хорошие мультфильмы. Третьеклассницы согласились и пошли с женщиной в магазин. У полиции есть записи с видеокамер, где видно обеих девочек, идущих с женщиной.

Затем женщина отпустила одну из девочек, а другую оставила в квартире. Что там произошло, будет выяснять следствие. Однако София с того помещения уже не вышла. На ее теле обнаружены следы насилия, его отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти и характера повреждений.

Сообщается, что женщина вроде была лишена родительских прав и местные жители часто видели ее, когда она наблюдала за чужими детьми на детских площадках и возле школ. Также известно, что соседи женщины жаловались на нее и раньше. Вроде женщина делала попытки похитить чужих детей из детского сада. Подозреваемая вроде бы раньше стояла на учете в психоневрологическом диспансере, а пока что ее поместили в медицинское учреждение в Республике Карелия.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Если в суде будет доказано, что женщина находится в невменяемом состоянии, то ее могут только принудительно лечить в медучреждении.

Как сообщал портал "Комментарии", в России подростка обвиняют в жестоком убийстве.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!