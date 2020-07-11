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В России прошла многотысячная акция протеста: подробности (ВИДЕО)

В Хабаровске тысячи жителей вышли на улицы с акцией протеста

сегодня, 18:20
Автор:

Таисия Ерохина
В России прошла многотысячная акция протеста: подробности (ВИДЕО)

В России сегодня прошла акция протеста после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: на улицы Хабаровска, по оценкам СМИ, вышли от 10 до 35 тысяч жителей. Об этом передает DW.

Сообщается, что представитель ЛДПР Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Акцию в российских СМИ называют несанкционированной, однако полиция никого из участников митингов не задерживала. Каких-либо инцидентов в ходе протестов не произошло. Шествие прошлось по центральным улицам Хабаровска, длилась акция около четырех часов. Среди участников была как молодежь, так и люди постарше, некоторые из жителей были в масках. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку задержанного чиновника: "Это наш край!", "Мы здесь, власть!", "Уходи, Москва!", "Свободу Фургалу!", "Я/мы — Фургал", "Наш выбор — Фургал!". Движение было затруднено, но, сообщается, жалоб от водителей не поступало.


Как сообщалось ранее, Россия внесла одиозного журналиста Бабченко в список террористов.


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