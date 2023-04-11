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В России проснулся огромный вулкан: пепел накрыл ближайшие поселения

Из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке объявлен "красный" код авиационной опасности.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

В ночь на 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, находящегося на Камчатке. Высота выброса пепла достигает 20 км, а вулкану предоставлен "красный" код авиационной опасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России проснулся огромный вулкан: пепел накрыл ближайшие поселения

Россию накрыло пеплом из-за извержения вулкана. Фото из открытых источников

По словам Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, извержение вулкана достигло своего пика в ночь на 11 апреля. Наблюдения за вулканом сложны из-за снегопадов и вьюги, однако выяснили, что высота пепла от извержения достигла 20 км.


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По свидетельству жителей поселка Ключи, расположенного в 50 км от вулкана Шивелуч, небо быстро почернело, а со стороны вулкана был слышен мощный грохот. Кроме того, вулканическая пыль засыпала населенные пункты в зоне поражения. В некоторых селениях толщина слоя пыли достигла 6-8 метров. Из-за извержения и пепла в регионе отменяли обучение в школах. Остановлено движение по некоторым участкам дороги на Камчатке. Также пепел попал в водопровод, и теперь у россиян из кранов течет грязная вода. Облако от извержения протянулось на 500 км и продолжает расширяться.

По словам ученых из Института вулканологии и сейсмологии РФ, извержение вулкана было предусмотрено за несколько месяцев. На такой стадии извержения с вулкана Шивелуч сходят пирокластические потоки (смесь горячих газов, пепла и обломков), наблюдаются мощные выбросы пепла, обвалы и крупный пепелопад в населенных пунктах.

Шивелуч – один из крупнейших вулканов Камчатки, его высота над уровнем моря – 2500 м.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло сильное землетрясение в России : граждане РФ выбегали из зданий и кричали.

Также "Комментарии" писали о затонувшем судне, следовавшем в Украину.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5926553?from=top_main_6
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