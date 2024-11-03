В России прямо сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине

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Ткачик Олеся
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев за несколько дней до президентских выборов в Соединенных Штатах в оскорбительном тоне охарактеризовал кандидатов от демократов и республиканцев – Камалу Гаррис и Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что для самой России выборы в США якобы вообще ничего не изменят.
Дональд Трамп
Кроме того, он в оскорбительном тоне выразился в адрес самого Трампа и раскритиковал его "самоуверенность" в вопросе прекращения войны в Украине.
По его мнению, якобы имеет значение только одно – сколько денег "выбьет новый POTUS" под чужую далëкую войну для своего ВПК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за три дня до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Гаррис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США чуть больше, чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.
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