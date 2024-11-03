В России прямо сказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев за несколько дней до президентских выборов в Соединенных Штатах в оскорбительном тоне охарактеризовал кандидатов от демократов и республиканцев – Камалу Гаррис и Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что для самой России выборы в США якобы вообще ничего не изменят.

Дональд Трамп

"Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама", — заявил Медведев.

Кроме того, он в оскорбительном тоне выразился в адрес самого Трампа и раскритиковал его "самоуверенность" в вопросе прекращения войны в Украине.

"Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джоном Кеннеди), — заявил Медведев.

По его мнению, якобы имеет значение только одно – сколько денег "выбьет новый POTUS" под чужую далëкую войну для своего ВПК.

"Поэтому лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост – продолжать громить киевский нацистский режим!" — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за три дня до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Гаррис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США чуть больше, чем на один процент, однако лидирует по шансам у букмекеров.





