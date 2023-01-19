В России Путина теперь можно критиковать, но только «избранным»: подробности от ISW

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Кравцев Сергей
Есть круг лиц, которым дозволено в публичном пространстве выдавать порцию критику не только в адрес Минобороны РФ, военных и чиновников, но и даже в сторону самого Путина. При этом за такую критику критикующим никакого наказания ждать не стоит. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, в РФ открывают новый сектор, где определенные фигуры могут критиковать Путина и самые высокие эшелоны власти без какого-либо видимого возмездия.
В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.
В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все более жестко критикует приказы Минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".
Кроме этого, "Повар Путина" прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну".
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