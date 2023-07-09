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В России пьяная толпа напала на девушку из-за флага США (ВИДЕО)

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде

сегодня, 18:04
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Нижнем Новгороде, что в России несколько мужчин напали на женщину, потому что у нее был американский флаг. Об этом сообщает telegram-канал Baza .

В России пьяная толпа напала на девушку из-за флага США (ВИДЕО)

Флаг США (фото из открытых источников)

Инцидент произошел ночью на Большой Покровской улице.


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Девушка стояла с американским флагом, но компания, увидев это, отреагировала. Сначала мужчины забрали флаг и попытались сжечь, но девушка смогла унести свою вещь.

Затем, после непродолжительных разборок мужчины снова смогли забрать флаг и выбросили его на свалку.

На опубликованном видео ясно видно, как один из мужчин пообещал сломать пальцы девушке, когда та пыталась удержать флаг.

В комментариях под видео пользователи Сети спросили, где же в это время была полиция и почему эти ярые защитники России от американских флагов до сих пор не пошли в военкомат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена озвучили позицию США по членству Украины в НАТО. Проведение всех необходимых реформ станет главным залогом того, что страны-партнеры Украины поддержат решение о принятии Украины в НАТО. Только когда Украина будет отвечать всем требованиям, можно будет предметно обсуждать этот вопрос.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон не меняет свою позицию. США по-прежнему придерживаются политики открытых дверей НАТО. При этом не только от США зависит принятие той или иной страны в Альянс. Решение о членстве любой страны принимается всеми союзниками, которых сегодня 31.

По словам Карин Жан-Пьер, она не уполномочена раскрывать все подробности дипломатических переговоров, но может лишь напомнить, что президент США еще раньше заявлял – Украина обязана будет провести все необходимые реформы, чтобы соответствовать уровню стран, уже имеющихся в Альянсе. .




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