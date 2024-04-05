В России пытались зарезать губернатора: что известно

В России после встречи с жителями региона порезали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Раненого губернатора госпитализировали. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, вечером 5 апреля в российском городе Апатиты произошло вооруженное нападение на губернатора Андрея Чибиса.

По информации издания, после встречи с гражданами на выходе из здания ДК "Будивельник" губернатор получил ножевое ранение в живот.

Сообщается, что Андрей Чибис был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу.

Издание пишет, что нападающий задержан. Злоумышленник сообщил, что напасть на губернатора ему "сказал голос в голове".

Нападающего зовут Александр Биданов, ему 42 года, он житель города Апатиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

