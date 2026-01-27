В России пытаются умалчивать катастрофу в Мурманске

Масштабное отключение электричества, тепла и воды в Мурманской области почти не попало в эфир главных федеральных телеканалов России. Несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации, "Первый канал" и "Россия 1" ограничились краткими упоминаниями или вообще проигнорировали кризис, оставивший десятки тысяч человек в морозе без базовых услуг.

Блэкаут в Мурманске из-за падения опор ЛЭП. Фото из открытых источников

Как обращает внимание издание "Агентство", полноценный сюжет о ситуации в регионе вышел лишь раз в субботнем выпуске новостей "Россия 1" в 10:00. Репортаж продолжительностью менее двух минут поставили в конце выпуска, после материалов о международных переговорах в Абу-Даби, энергетической ситуации в Украине, а также ситуации на фронте. Вечером того же дня Мурманск на этом канале вспомнился только вскользь. Ему уделили около 20 секунд в сводном сюжете о непогоде в разных регионах страны.

В воскресенье тема Мурманская фактически исчезла из эфира российских телеканалов. О блекауте не упоминали ни в утренних, ни в итоговых новостях, несмотря на то что эфир "Вести недели" длился более двух часов. Лишь утром понедельника ведущий коротко сообщил, что по словам местных властей Мурманска, электроснабжение возобновили для 80% потребителей.

Другой главный канал РФ "Первый канал" о массовом отключении электроэнергии в Мурманске ограничился лишь 10-секундным упоминанием в субботу и в дальнейшем молчал об энергетической катастрофе.

Напомним, что из-за падения пяти опор ЛЭП, построенных еще в 1960–1980-х годах, Мурманск и Североморск остались без света и тепла. Более тысячи домов оказались под угрозой размораживания систем отопления, людей перевели на веерные отключения, школы и колледжи частично закрыли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности, признав, что срок эксплуатации опор давно исчерпан.

История Мурманская стала очередным примером того, как внутренние кризисы в России уступают место внешнеполитическим сюжетам, даже тогда, когда речь идет о безопасности и благосостоянии собственных граждан.

