У Росії намагаються замовчувати катастрофу у Мурманську

Масштабне відключення електрики, тепла й води у Мурманській області майже не потрапило в ефір головних федеральних телеканалів Росії. Попри запровадження режиму надзвичайної ситуації, "Первый канал" і "Россия 1" обмежилися короткими згадками або взагалі проігнорували кризу, що залишила десятки тисяч людей у морозі без базових послуг.

Блекаут у Мурманську через падіння опор ЛЕП. Фото з відкритих джерел

Як звертає увагу видання "Агентство", повноцінний сюжет про ситуацію в регіоні вийшов лише один раз у суботньому випуску новин "Россия 1" о 10:00. Репортаж тривалістю менше двох хвилин поставили наприкінці випуску, після матеріалів про міжнародні переговори в Абу-Дабі, енергетичної ситуації в Україні, а також ситуації на фронті. Увечері того ж дня Мурманськ на цьому каналі згадався лише побіжно. Йому приділи близько 20 секунд у зведеному сюжеті про негоду в різних регіонах країни.

У неділю тема Мурманська фактично зникла з ефіру російських телеканалів. Про блекаут не згадували ні в ранкових, ні в підсумкових новинах, попри те що ефір "Вести недели" тривали понад дві години. Лише вранці понеділка ведучий коротко повідомив, що за словами місцевої влади Мурманська, електропостачання відновили для 80% споживачів.

Інший головний канал РФ "Первый канал" про масове відключення електроенергії в Мурманську обмежився лише 10-секундною згадкою у суботу й надалі мовчав про енергетичну катастрофу.

Нагадаємо, що через падіння п’яти опор ЛЕП, збудованих ще у 1960–1980-х роках, Мурманськ і Сєвероморск залишилися без світла й тепла. Понад тисячу будинків опинилися під загрозою розмороження систем опалення, людей перевели на віялові відключення, школи й коледжі частково закрили. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про недбалість, визнавши, що термін експлуатації опор давно вичерпано.

Історія Мурманська стала черговим прикладом того, як внутрішні кризи в Росії поступаються місцем зовнішньополітичним сюжетам, навіть тоді, коли йдеться про безпеку й добробут власних громадян.

