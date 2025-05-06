В России раскрыли, готов ли Путин остановить войну

Российское общество на протяжении всей истории не имело реального влияния на политический курс государства. Оно не выступало субъектом перемен, а лишь наблюдателем за решениями правителей. И эта тенденция, по словам российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, сохраняется по сей день.

Владимир Путин

По его словам, в России ни разу не происходило смены власти путем демократических выборов. Диктатор сидит в Кремле без всяких шансов на то, чтобы его устранили из-за волеизъявления граждан. Такая же ситуация была со всеми предыдущими лидерами — они либо умирали, либо погибали, либо система сама себя разрушала. Но ни разу это не являлось следствием воли народа.

Именно поэтому, по мнению журналиста, говорить о готовности или неготовности российского населения к затяжной войне бесполезно. Важно только одно: готов ли сам Путин. А он готов. Ведь в России жизнь отдельного человека не имеет никакой ценности.

Это наряду с ядерным арсеналом Яковенко называет главным преимуществом российского диктатора. Логика "бабы еще родят" берет свое начало еще со времен мировых войн, и она все еще жива в сознании российской власти.

Однако, по словам оппозиционера, Путин только следствие. Настоящая проблема – это сама структура Российского государства. На протяжении веков она рожала угрожающие миру формы: имперскую Россию, советскую тиранию, а теперь — путинскую агрессивную автократию. Яковенко убежден: пока существует это государство с центром в Москве и граничащими с Украиной и Китаем границами — оно будет представлять опасность для мира.

Еще одной отличительной чертой русского общества он называет чрезвычайную покорность. Даже в условиях экономического спада и ухудшения уровня жизни, население не требует изменений — молча затягивает пояски. Экономический кризис не превращается в антивоенные настроения, как это случилось бы в любой демократической стране.

По словам Яковенко, в России нет инструмента влияния народа на власть. Протестов не будет, а если и начнутся, их мгновенно подавят силовики. Кремль, уверен журналист, всегда найдет средства на войну, даже если для этого придется полностью сократить финансирование социального сектора. И эта граница для российской власти условна.

Именно поэтому, добавил Яковенко, ожидать массового антивоенного движения в России, которое смогло бы повлиять на политический курс, не стоит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путина начали больше поддерживать в мире.



