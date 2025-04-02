В России раскрыли секрет, почему Дмитриев полетит в США без Лаврова

Спецпосланник кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев летит в США на встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. При этом, в этот раз на встрече такого рода его никто не сопровождает. На этот нюанс обратил внимание российский политтехнолог Аббас Галлямов.

Кирилл Дмитриев

"Стоит обратить внимание, что в этот раз Дмитриев полетел договариваться с американцами один. Из числа переговорщиков исчезли прежде участвовавшие в диалоге Ушаков и Лавров. Это тактический успех второго поколения путинских элит. Впрочем, если переговоры провалятся, успех обернётся поражением", — отметил он.

Впрочем, по его мнению, есть еще одно объяснение, почему Дмитриев будет встречаться с Виткоффом с глазу на глаз.

"Ещё происходящее можно признать косвенным свидетельством того, что основным инструментом взаимодействия с окружением Трампа для Путина становится подкуп, а о нём как раз лучше договариваться наедине. Как говорится: "Деньги любят тишину". Так что какие тут могут быть Ушаков и Лавров? Зачем они?" — подчеркнул Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных медиа, возможно, уже сегодня в Вашингтон прибудет спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Чтобы обеспечить такой визит, с него даже сняли санкции, чтобы Госдеп смог обеспечить ему визу. Дмитриев должен провести встречу со Стивом Виткоффом. По мнению экспертов, россиянин, везет американцам специальное предложение от Путина. Очевидно, Дмитриев будет рассказывать в США о том, какие еще бизнес-проекты могут реализовать американцы в России и заработать огромные деньги. К примеру, добывать алмазы, редкоземельные сплавы, нефть, газ.



