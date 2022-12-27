В России расправились с генералом ФСБ, руководившим разработкой смертельных ядов: известная причина

В РФ уволили с работы начальника научно-технической службы ФСБ, генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Вероятно из-за его недовольства о начале войны против Украины. Об этом сообщает The Insider.

Авторы материала сообщают, что генерал Черновольцев руководил 8-м Центром ФСБ (защита информации), Центром специальной техники ФСБ и Управлением специальной связи ФСБ. Кроме того, он руководил НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории создаются смертоносные яды. Именно работников этого ведомства подозревают в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По официальной версии, генерала ФСБ якобы отправили на заслуженный отдых "по достижении пенсионного возраста", но, как утверждают журналисты, обычно таким работникам дают дослужить до 70 лет.

Как сообщил источник The Insider в ФСБ, Кремль был очень взбешен из-за "учащения утечек информационных баз данных". Именно это позволило журналистам опубликовать свои расследования о приближенных к Путину людях.

Еще один источник журналистов из ФСБ сообщил, что проживший долго в Киеве генерал Черновольцев "очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин обратился в ФСБ . Президент РФ Владимир Путин отметил своим спецслужбам, чтобы те постоянно контролировали стратегические объекты и энергетическую инфраструктуру. Владимир Путин отметил, что "под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура".