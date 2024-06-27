В России рассказали, откуда взяли тысячи военных для войны в Украине, не привлекая россиян

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что на войне в Украине воюют около 10 тыс. мигрантов, которые были пойманы в России и отправлены в зону боевых действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Сибирь. Реалии".



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото из открытых источников

Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме, где заявил, что российские следователи "отловили" более 30 тысяч мигрантов, из которых около 10 тысяч заставили вручить российские паспорта и отправили на войну в Украину.

По словам главы Следственного комитета РФ таким образом, российские власти создали "фишку", которая влияет на мигрантов и заставляет их бежать из России.

"Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихоньку покидать Россию. В чем эта фишка заключается: мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что получившие гражданство лица должны стать на военный учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции", — заявил Бастрыкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные захватили в плен представителя экзотической страны, воевавшего на стороне России. Гражданин Шри-Ланки рассказал, что его завербовали в российском посольстве. У мужчины забрали паспорт, не выплачивали деньги, а также не давали возможности связаться с семьей.

Также "Комментарии" писали, что иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему пошли воевать на стороне России в войне в Украине. По их словам, Москва привлекает иностранных наемников высокой зарплатой или обманом, что они не будут участвовать в боевых действиях.