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В России разбился боевой вертолет ФСБ: обнаружены обломки

Вертолет КА-27 выполнял учебно-тренировочный полет

сегодня, 10:32
Автор:

Денис Подставной

В России вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщает издание Обозреватель. 

В России разбился боевой вертолет ФСБ: обнаружены обломки

В России разбился вертолет Ка-27. Фото: авиару.рф.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 23 сентября на Камчатке. Сообщается, что боевой вертолет ФСБ Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острая. 

Винтокрылая машина совершала учебно-тренировочный полет. Согласно информации в СМИ, на её борту находилось от трех до пяти членов экипажа. 

Воздушное судно вылетело в 22:09 по местному времени. Незадолго до крушения борт перестал выходить на связь. 

Во время поисковой операции обломки были обнаружены  у подножия горы. На данный момент о судьбе экипажа ничего неизвестно. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров 22 сентября. Они находятся в районе посёлка Корфовский. Борт разбился о сопку в заповеднике. К месту авиакатастрофы направилась спасательная группа. Из-за сложного рельефа и отсутствия дороги им пришлось идти пешком несколько километров. В Сети появились первые кадры с места крушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что В Пакистане потерпел крушение военный самолет. Трагедия случилась на северо-западе страны в провинции Хайбер-Пахтунхва. Учебный истребитель военно-воздушных сил совершал тренировочный полет. К месту крушения поспешили сотрудники спасательной службы. Было обнаружено бездыханное тело пилота. Он был единственным, кто находился на борту воздушного судна. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробно об этом читайте в нашем материале. 






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Источник: https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-razbilsya-boevoj-vertolet-fsb-pervyie-podrobnosti.htm
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