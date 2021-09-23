В России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров (ВИДЕО)

В России обнаружили обломки исчезнувшего с радаров самолета. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Самолет Ан-26 (фото из открытых источников)

Как стало известно, обломки самолета АН-26, который пропал неподалёку от Хабаровска были обнаружены во время облета с вертолета МЧС. Место падения находится в районе посёлка Корфовский.

Спасатели уточнили, что летательный аппарат разбился о сопку в заповеднике Большехехцирский. На данный момент судьба экипажа остается неизвестной.

К месту авиакатастрофы следует спасательная группа. Им предстоит пройти пешком около семи километров из-за отсутствия дороги. Начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появилось видео с места событий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что неподалёку от российского города Хабаровск с радаров пропал самолет АН-26. Он выполнял технический полет, целью которого являлась проверка системы связи. На борту самолета находилось шестеро членов экипажа. На поиски летательного аппарата был отправлен вертолет, однако из-за плохой видимости он не смог его найти. В городе шел дождь с сильным ветром. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в индии разбился военный вертолет. На его борту находились два пилота. Они получили серьезные ранения и были госпитализированы медиками, которые прибыли на место падения. От полученных травм пилоты скончались в стенах больницы. В полиции рассказали, что во время инцидента место аварии было окутано густым туманом. Причины трагедии устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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