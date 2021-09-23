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Главная Новости Мир Россия В России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров (ВИДЕО)
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В России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров (ВИДЕО)

Летательный аппарат разбился о сопку в заповеднике Большехехцирский

сегодня, 10:31
Автор:

Денис Подставной

В России обнаружили обломки исчезнувшего с радаров самолета. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В России обнаружили обломки самолета АН-26, который пропал с радаров (ВИДЕО)

Самолет Ан-26 (фото из открытых источников)

Как стало известно, обломки самолета АН-26, который пропал неподалёку от Хабаровска были обнаружены во время облета с вертолета МЧС. Место падения находится в районе посёлка Корфовский. 

Спасатели уточнили, что летательный аппарат разбился о сопку в заповеднике Большехехцирский. На данный момент судьба экипажа остается неизвестной. 

К месту авиакатастрофы следует спасательная группа. Им предстоит пройти пешком около семи километров из-за отсутствия дороги. Начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появилось видео с места событий. 

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что неподалёку от российского города Хабаровск с радаров пропал самолет АН-26. Он выполнял технический полет, целью которого являлась проверка системы связи. На борту самолета находилось шестеро членов экипажа. На поиски летательного аппарата был отправлен вертолет, однако из-за плохой видимости он не смог его найти. В городе шел дождь с сильным ветром. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в индии разбился военный вертолет. На его борту находились два пилота. Они получили серьезные ранения и были госпитализированы медиками, которые прибыли на место падения. От полученных травм пилоты скончались в стенах больницы. В полиции рассказали, что во время инцидента место аварии было окутано густым туманом. Причины трагедии устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4399641-v-rf-obnaruzhyly-oblomky-propavsheho-pod-khabarovskom-samoleta-an-26
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