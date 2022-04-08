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В России разбился истребитель МиГ-31: какая причина аварии

В Ленинградской области РФ упал военный самолет МиГ-31

сегодня, 18:01
Автор:

Карина Ожерельева
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В небе над Ленинградской областью в России потерпел крушение российский военный самолет МиГ-31. По предварительным данным, авария произошла 8 апреля. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделали сами же российские военные из Западного военного округа РФ.

В России разбился истребитель МиГ-31: какая причина аварии

Российский МиГ-31 - фото из открытых источников

Согласно сообщению, самолет упал в безлюдном месте, потому разрушений на земле нет. Также отмечается, что экипажу российского истребителя удалось катапультироваться.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность российского истребителя, говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", бойкот сессии ЮНЕСКО: почему более 40 государств объявили о таком решении. В 2022 году 45-я сессия ЮНЕСКО должна была состояться на территории России, в Казани. Однако в связи с военной агрессией России против Украины бойкот сессии объявило 46 стран-участниц. Те, кто выступил против проведения сессии в России, написали открытое письмо, в котором описали случаи нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

Также "Комментарии" писали, что враг готовит дискредитационную кампанию против Украины. После заседания Совбеза ООН российские СМИ начали смещать акценты в информационном поле. Враг не признал поражение в информационной войне и готовится к очередному этапу, который касается "преступлений ВСУ в Мариуполе и на Донбассе".

Читайте на портале "Комментарии": на территории Беларуси готовят новую частную военную компанию. С территории Беларуси остается высокой вероятность ракетных и авиаударов по объектам в Украине. Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия по оперативной и боевой подготовке на полигонах по всей территории страны.


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Источник: https://t.me/rian_ru/157815
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