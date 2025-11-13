В России разбился истребитель Су-30: погиб экипаж (ОБНОВЛЕНО)

В республике Карелия, на северо-западнее России, произошла авиакатастрофа военного самолета Су-30. По предварительным данным, погибли оба члена экипажа. Об этом сообщают российские Telegram-каналы SHOT и 112, а позже подтвердили информацию в Министерстве обороны РФ.

В России разбился истребитель Су-30

Инцидент произошел 13 ноября недалеко от города Петрозаводск. На месте происшествия работают экстренные службы, детали трагедии выясняются.

Сначала в СМИ появилась информация, что могла разбиться другая модель Су-27, однако российское Минобороны официально подтвердило, что речь идет именно об истребителе Су-30. Также глава Карелии Артур Парфенчик подтвердил аварию военного самолета в Прионезском районе.

Причина аварии российского истребителя Су-30 пока неизвестна.

Су-30 (Сухой-30) – это советско-российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный на базе Су-27. Он известен своей большой дальностью полета и высокой маневренностью и предназначен как для завоевания превосходства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным целям. Су-30 является одним из ключевых экспортных истребителей России.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с 24 февраля 2022 года, оккупационные войска уже потеряли 428 самолетов и 347 вертолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался в последний момент. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, проводившегося без боевого снаряжения.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии упал турецкий военно-транспортный самолет С-130, следовавший из Азербайджана в Турцию. На борту находились 20 человек.