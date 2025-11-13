У Росії розбився винищувач Су-30: загинув екіпаж (ОНОВЛЕНО)

У республіці Карелія, на північному заході Росії, сталася авіакатастрофа військового літака Су-30. За попередніми даними, загинули обидва члени екіпажу. Про це повідомляють російські Telegram-канали SHOT та 112, а пізніше інформацію підтвердили у Міністерстві оборони РФ.

У Росії розбився винищувач Су-30

Інцидент стався 13 листопада неподалік міста Петрозаводськ. На місці події працюють екстрені служби, деталі трагедії з’ясовуються.

Спочатку у ЗМІ з’явилася інформація, що могла розбитися інша модель Су-27, проте російське Міноборони офіційно підтвердило, що йдеться саме про винищувач Су-30. Також глава Карелії Артур Парфенчиков підтвердив аварію військового літака в Пріонезькому районі.

Причина аварії російського винищувача Су-30 наразі невідомі.

Су-30 (Сухой-30) — це радянсько-російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач четвертого покоління, розроблений на базі Су-27. Він відомий своєю великою дальністю польоту та високою маневреністю і призначений як для завоювання переваги в повітрі, так і для нанесення ударів по наземних цілях. Су-30 є одним із ключових експортних винищувачів Росії.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого 2022 року, окупаційні війська вже втратили 428 літаків та 347 гелікоптерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31. Екіпаж катапультувався в останній момент. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту, який проводився без бойового спорядження.

Також "Коментарі" писали, що у Грузії впав турецький військово-транспортний літак С-130, що прямував з Азербайджану до Туреччини. На борту перебували 20 осіб.