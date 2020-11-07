В России разбился самолет с известным телеведущим на борту

Около Томилино Люберецкого округа Московской области 7 ноября случилась авиакатастрофа, в результате которой на землю рухнул легкомоторный самолет Cessna.

ФОТО: StarPri

В результате крушения погибли два человека — ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Александр Колтовой и его супруга. На момент гибели журналисту был 41 год.

Предварительное расследование показало, что во время полета у самолета отказал двигатель, а затем произошло возгорание. Cessna начала пылать еще в воздухе, рассказали очевидцы проишествия. До падения пилот передавал на землю сигнал бедствия. Первоначально СМИ сообщили лишь о жесткой посадке, но затем выяснилось, что Cessna развалилась на куски от сильного удара об землю.

В последний момент пилоту удалось увести падающее воздушное судно подальше от жилых домов и дороги, сообщает информационное издание "Блокнот".

Как сообщало издание "Комментарии", в Ливии потерпел крушение вертолет с российскими "вагнеровцами". Никаких подробностей о жертвах так и не было сообщено, но во время крушения на борту вертолета взорвались боеприпасы.

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