В России разбился ударный военный вертолет Ми-28: что известно о крушении

Утром 25 июля в Калужской области в России разбился военный вертолет Ми-28. Весь экипаж вертолета погиб. В России считают предварительной причиной крушения техническую неисправность вертолета Ми-28. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Ударный вертолет Ми-28. Фото из открытых источников

Военный вертолет Ми-28 разбился в Жиздринском районе Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на месте крушения работают спасатели и оперативная группа.

В Министерстве обороны заявили, что вертолет выполнял плановый полет, однако из-за технических неисправностей упал в безлюдной местности. Также в российском министерстве сообщили, что все члены экипажа вертолета Ми-28 погибли.

Глава Жиздринского района Александра Барыбина добавила, что авиакатастрофа произошла в лесном массиве возле села Кленки.

Вертолет Ми-28 – это советский и российский военный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники. Также вертолет применяется против малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Первый полет ударного вертолета Ми-28 был совершен в 1982 году.

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили по меньшей мере 5 российских вертолетов Ми-28.

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