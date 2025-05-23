В России разбился вертолет: детали аварии и количество погибших

23 мая в Орловской области России потерпел аварию военный вертолет Ми-8. Инцидент произошел вблизи поселка Нарышкино. По предварительной информации, оба члена экипажа погибли в катастрофе вертолета.

В России разбился вертолет Ми-8. Фото из открытых источников

Российские СМИ указывают, что вертолет упал около 14:00 по местному времени. Очевидцы сообщают о серии взрывов после аварии и возгорания обломков. По предварительной версии считается, что вертолет Ми-8 в Орловской области разбился из-за технической неисправности при плановом полете.

Пресс-служба Московского военного округа подтвердила информацию о двух погибших во время авиакатастрофы. Считается, что вертолет упал в безлюдной местности, поэтому разрушений или пострадавших среди гражданского населения нет.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков в своем Telegram-канале подтвердил падение вертолета Ми-8 в России.

"Поступают сообщения об инциденте на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы производят оперативные действия", — написал Кличков.

Ми-8 — один из самых массовых вертолетов в мире, используемый в армии и гражданской авиации. Его основные задачи состоят в транспортировке войск, эвакуации и поддержке с воздуха. Несмотря на долгую историю эксплуатации, Ми-8 регулярно фигурирует в сведениях об авиационных авариях, в частности из-за износа техники и недостаточного технического контроля в воинских частях России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бурятии разбился российский вертолет Ми-8 с экипажем.

Также "Комментарии" писали, что в Амурской области упал вертолет. На его борту находились влиятельные россияне.